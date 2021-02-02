عادل الفار يغادر غرفة العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية

غادر الفنان الكوميدي عادل الفار، اليوم الثلاثاء، غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية بأحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد تحسن حالته الصحية وبدء التماثل للشفاء.كان الفار قد تعرض أول أمس لأزمة صحية مفاجئة لمعاناته من أزمة كبد شديدة، استدعت احتجازه داخل غرفة للعناية المركزة، فضلا عن مروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة طويلة، بعد تغيبه عن المشاركة في أي عمل فني خلال السنوات الماضية.كان الفنان عادل الفار كان قد بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات وتقليد الفنانين والمشاهير، ثم اتجه إلى التمثيل، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، ومنها أفلام "هيستريا"، و"فيلم هندي"، والرغبة"، ومن المسلسلات "الفتوة"، و"الكيف"، و"الكومي"، و"يوميات مصري".