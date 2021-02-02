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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين والأمم المتحدة تؤكدان أهمية مواصلة العمل لحل القضية الفلسطينية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:58 م
رياض المالكي
رياض المالكي
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أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الجديد تور وينسلاند، أهمية مواصلة العمل المشترك لإطلاق العملية السياسية ذات المصداقية وفق المرجعيات الدولية المجمع عليها وأن تلتئم اللجنة الرباعية الدولية مجددا وتأخذ دورها في التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية.

وشدد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء - على أهمية الجهود الدولية بما فيها المجموعة الرباعية الأوروبية العربية لدفع جهود استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وأطلع المالكي، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأشار المالكي إلى مواصلة إسرائيل بناء المستعمرات وجرائمها واعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تهدف جميعها إلى ضم أكبر جزء من أرض دولة فلسطين، وأعمال الهدم والتدمير والتهجير القسري والتي كان آخرها، إقدام قوات الاحتلال على هدم خربة الحمصة الفوقا في الأغوار الشمالية للمرة الثانية، واقتلاع آلاف الأشجار الحرجية وأشجار الزيتون في منطقة عينون في محافظ طوباس.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - سبل الانخراط الدولي من أجل إحياء عملية السلام خلال مسار سياسي جدي يستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام بما فيها مبادرة السلام العربية.

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