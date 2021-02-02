رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة من الخارج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:28 م
المستشار يسري الشيخ
المستشار يسري الشيخ
عماد سليمان
طباعة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشراء محركات مستعملة من الخارج لعدد من السيارات المعطلة ذات الهياكل الجيدة وغير متوافر محركاتها، في ضوء أحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وثبت للفتوى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ترغب في شراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التى تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وهو أمر لم يُجزْه المشرع في هذا القانون ولائحته التنفيذية، الأمر الذى لا يجوز معه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء شراء هذه المحركات.

واستندت الفتوى إلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وبرغم خلو نصوصه مما يحظر صراحة على الجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد لشراء أصناف مستعملة، فإن عبارات مواد القانون المذكور تنطق بحرص المشرع الشديد على توخّى أفضل المواصفات الفنية وأكثرها دقة، والتأكيد على أن تشمل المواصفات الفنية الضمان والصيانة والتدريب وخدمات ما بعد البيع.

وهو ما يُفصح بجلاء عن أن المُشرع لم يدُر بخلده حال وضعه نصوص القانون إمكانية التعاقد على أصناف مستعملة؛ لما فى ذلك من إهدار لكل ما بالغ المشرع فى بيانه وتفصيله وتأكيده فى مواده المتعاقبة من الاشتراطات الفنية الدقيقة، والمواصفات القياسية المحلية والدولية والضمان والصيانة وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن تصور انطباقه فى حالة التعاقد على أصناف مستعملة لا يمكن الوقوف بيقين على كفاءتها أو جودتها، وتختلف فيها الآراء ووجهات النظر، وتزيد بشأنها احتمالات الخطأ فى التقييم الفني، وهو نقيض كل ما ابتغاه وقصده المُشرع.

صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانوني في مدى إمكانية قيام المصلحة بشراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها، وذلك فى ضوء خلو القانون من نص صريح يُجيز شراء الأصناف المستعملة، ولا تتوافر قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات، فضلا عن ارتفاع سعرها حال توافرها، وأن هياكل هذه السيارات وباقى أجزائها بحالة جيدة جدا ويمكن الاستفادة منها، الأمر الذى يتطلب شراء محركات استعمال الخارج لهذه السيارات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

براتب يصل لـ3700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأكتوبر

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

صدور كتاب «سبع خواجات» لـ مصطفى عبيد

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد