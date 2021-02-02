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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإفريقي للتشييد»: المشروعات القومية تعزز الثقة في شركات المقاولات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:25 م
حسن عبد العزيز
حسن عبد العزيز
علا العلاف
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قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الأسبق، إن المشروعات القومية اختبار واضح وشهادة ثقة على قدرة شركات المقاولات المصرية على تنفيذها، بالإضافة أن تلك المشروعات تعزز من قدرتها على المنافسة خارجيًا.

وأوضح عبد العزيز «الدستور» أن هناك عوامل لدعم قدرة شركات المقاولات من الدولة التوسع في مجال المقاولات بالمشروعات القومية وبالقارة السمراء والدول العربية لإعادة الأعمار نظرًا لزيادة معدلات وعى شركات المقاولات المصرية وزيادة أوجه تواصلها مع مؤسسات التمويل الدولية المتخصصة في تمويل المشروعات بمختلف الجهاد.

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون بين دول القارة بمجال وفتح أسواق ودول إفريقية لشركات المقاولات، حيث تنظم لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد زيارات خارجية بمشاركة رؤساء شركات المقاولات المصرية، بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية بمختلف الدول لإسناد مشروعات للشركات المصرية.

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