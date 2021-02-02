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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف والساعات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:32 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران الإمارات القادمة من دبى اشتبه وليد صبري، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب مصري أثناء خروجه من بوابة اللجنة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك، وهاني مصطفى رئيس القسم، فتم تأكيد الاشتباه وطلبا تفتيش حقائب الراكب يدويا.

وبالعرض على محمود عبدالنبي عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف هبة مصطفى مأمور الجمرك، بالتفتيش اليدوي، مما أسفر عن وجود 4 ساعات أبل و3 هواتف محمولة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

ولاحظ أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك، ارتباك الراكب فكلف كلا من صبري حسانين وعماد سيد حسين بتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن وجود عدد آخر من الهواتف المحمولة ماركة iPhone أخفاها الراكب داخل جيوب صديري يرتديه أسفل ملابسه بإجمالي 16 هاتفا محمولا.

فقرر أحمد عبدالفتاح طه اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد الراكب برقم 11 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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