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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كم كانت تكلفة آخر إطلالة لكيت ميدلتون؟

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:44 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
شيماء دهب
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ارتدت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، قبعة صغيرة دافئة وسترة مبطنة باللون الكحلي في إطلالة شتوية بألوان داكنة، وذلك خلال احتفالها بأسبوع الصحة العقلية للأطفال بفيديو سيلفي أثناء الركض في ريف نورفولك.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، كانت تكلفة هذه القبعة 160 جنيهًا إسترلينيًا، والسترة بقيمة 160 جنيهًا إسترلينيًا، حيث بعثت رسالة للأطفال عن الأمومة، من واقعها الحالي فهي أم لثلاث أطفال، قامت بتربيتهم بطريقة مميزة ترتكز على الاعتماد على النفس بصورة مثالية.

وأوضح الموقع أن كيت ميدلتون التى تبلغ من العمر 39 عامًا، بعثت برسالة بمناسبة أسبوع الصحة العقلية للأطفال كانت مؤثرة، وشملت أيضًا طريقة الاعتناء الصحيحة بهم لكل أب وأم، حيث أشاد الجميع بإطلالتها وقدرتها على إيصال المعلومة بشكل صحيح.

يذكر أن كيت تتحدث من واقع تجربتها فهي لديها 3 أطفال وهم الأمير جورج، 7 سنوات، والأميرة شارلوت، 5 سنوات، والأمير لويس، عامان.

دعمت كيت أسبوع الصحة العقلية للأطفال السنوي منذ إطلاقه في عام 2015- لتسليط الضوء على أهمية الصحة العقلية للأطفال والشباب- من خلال Place2Be، وهي جمعية خيرية للصحة العقلية للأطفال وهي الراعي الملكي لها.
كم كانت تكلفة آخر إطلالة لكيت ميدلتون؟
كم كانت تكلفة آخر إطلالة لكيت ميدلتون؟
كم كانت تكلفة آخر إطلالة لكيت ميدلتون؟
كم كانت تكلفة آخر إطلالة لكيت ميدلتون؟

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