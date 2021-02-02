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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جبالي» يطالب النواب بإخلاء الأماكن المخصصة للحكومة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:06 م
جبالي
جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بإخلاء الأماكن المخصصة للحكومة داخل القاعة الرئيسية، مؤكدا تخصيص الصفين الأولين للوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة، اليوم، لإلقاء وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بيانه عن أداء الوزارة خلال الفترة 2018- 2020.

وشهدت الجلسة مطالبة النواب بخفض تسعيرة إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارة، ومنهم النائب مصطفي أبوزيد، الذي شدد علي أهمية إعادة النظر في إيجار قيمة الفدان، لاسيما أنه يصل حاليا إلي 9 آلاف.

فيما انتقد النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب، ضعف الفرش بالمساجد، قائلًا "كيف تقول الأوقاف للمواطنين وتحدثهم عن إقامة العدل وهناك بند مثل فرش المساجد بالواسطة؟، ليس هناك عدل للأسف في مسألة توزيع الفرش"، بدوره دعا النائب علي بدر إلي تعيين المكفوفين في وظيفة مقيمي شعائر الأوقاف كمساهمة مجتمعية منهم.

كذلك أكد النائب أحمد حمدي خطاب علي أهمية مواجهة الفكر المتطرف لكن أيضا تحقيق توازن علي الجانب الآخر لاسيما وخطورة التغريب، مضيفًا "نرفض قهر وإجبار المرأة علي الزواج أو منعها من نيل حقها في الميراث، لكننا أيضا مع الأخلاقيات والعفاف".

وأشار البرلماني إلي أن هناك مجتمعات لا تحافظ علي أركان الإسلام الحقيقية، مما يستوجب التفريق بين التطرف وصحيح الدين، مشددًا علي أهمية تناول خطورة الرشوة والإدمان والطلاق، ونبذ السخرية التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا "خطاب" لفتح دورات المياه بالمساجد، فضلا عن صلاة الجنازة داخل المساجد وليس التكدس خارجها.

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