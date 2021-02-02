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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هاني أباظة يشيد بـ مختار جمعة: «وزير مجتهد»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:21 م
هاني أباظة
هاني أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أشاد النائب الوفدي اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بأداء وزير الأوقاف، واصفا إياه بالوزير المجتهد الذى غير شكل الوزارة بعد أن شاخت ودب فيها السوس.

وأضاف "أباظة" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب عقب إلقاء الوزير بيان وزارته، أن الوزير ليس عنصر وحيد في الوزارة وهناك مشاكل كثيرة وتحديات كبيرة أمام وزارة الأوقاف وأهمها أن القرى المصرية لم تأخذ حقها في التوعية بشكل جيد رغم أن تلك القرى والعزب والنجوع هي بالأصل الحضانة الحقيقة حيث يتخرج منها المهندس والطبيب والعامل وكافة طبقات المجتمع ولابد من الاهتمام بالتوعية والإرشاد والنصح، حيث إن القرى لم تحصل على حقها في التوعية وبذلك نمنح فرصه كبيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها أغراض إرهابية في أن تتملك من العقول في القرى، مشددا على ضرورة التركيز في ذلك الأمر.

وتابع: أجور خطباء المكافأة متدنية للغاية ولابد من النظر في أجور العاملين في المساجد بشكل عام مطالبا بتخصيص أراضي في قرية كفر الجراية التابعة للزقازيق للمنفعة العامة لإنشاء مركز شباب أو مدرسة.

وأوضح "أباظة" أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الفلاحين في كافة مراكز محافظة الشرقية وهى رفع ايجارات الأراضي الزراعية على الفلاحين حيث رفعت سعر إيجار القيراط إلى 400 جنيه في حين أن الأراضي المجاورة والمملوكة للغير يتم تأجيرها بـ8500 جنيه للفدان مما يعد ظلم للفلاحين المعدمين وقد تسبب الإيجار في أن الفلاح "مش قادر ياكل ومعدم.. هيلاحق شراء أسمدة ومبيدات ورى إلخ".

وأشار أن الفلاح هو العمود الفقري للدولة المصرية ولابد من إنصافه وتسعير الإيجار بسعر عادل ومطابق للواقع.

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