إغلاق فندق في شرم الشيخ لخطورة التشغيل

أصدرت وزارة السياحة والآثار القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2021 بغلق فندق «لونا شارم» بمدينة شرم الشيخ، لوجود خطورة داهمة جراء تشغيله طبقا لتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية.وأشار قرار الوزارة إلى أنه سيستمر الإغلاق لحين تلافي الأسباب.وأصدرت غرفة شركات السياحة منشورا بقرار الوزارة لمنع أي تعاقد مع الفندق حتى يقوم بإعادة التشغيل من جديد.