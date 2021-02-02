في عيد ميلاد شاكيرا.. صور نادرة لصاحبة الجمال الشرقي الكولومبي

يحل علينا اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية "شاكيرا"، اسمها الحقيقي "شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول"، ولدت في 2 فبراير عام 1977، بمدينة بارانكيا في دولة كولومبيا لأب لبناني مهاجر مولود في الولايات المتحدة يعمل في مجال الأزياء وأم كولومبية، ولها 8 أخوة غير أشقاء 5 أشقاء و3 شقيقات.بدأت موهبتها في الغناء والرقص وهي في سن صغيرة جدا، وأصدرت أول ألبوماتها الغنائية عام 1991 عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وضم الألبوم 9 أغان باللغة الإسبانية وبدأت بكتابة الأغاني وهي في الـ8 من عمرها وتعلمت عزف الجيتار وهي تبلغ من العمر 11 عاما، وعلمتها جدتها الرقص الشرقي لتحافظ على أصولها الشرقية.شاركت في مسلسل كولومبي تحت عنوان "الواحة" وبعدها عادت إلى الغناء بألبومها الجديد "Pies Descalzos" عام 1995م وقد حصلت على المرتبة الأولى من أعنية "Estoy Aquí" في نفس الألبوم الذي لاقى نجاح جماهيري كبير جدا في جميع أنحاء العالم.وتقدم "الدستور" بعض الصور النادرة في حياة شاكيرا وهي في سن الطفولة، بمناسبة عيد ميلادها.