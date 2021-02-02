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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جمعة: الإنفاق على جمع حاصلات أملاك الأوقاف أكثر من العائد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:28 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تصرفه الوزارة على التحصيل لأملاك هيئة الأوقاف المصرية أكثر من العائد، وجزء كبير من الأصول معطل، مطالبًا بإجراء تعديل تشريعي لتحقيق شرط الواقف، مضيفًا أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون، وتم تسليمه لمجلس الوزراء.

وتابع الوزير، في كلمته أمام البرلمان اليوم، أن الوزارة لن تقوم بطرد أي مستأجر أو ساكن في شقق وأملاك الأوقاف، وأن الأوقاف مستعدة لتوفير مسكن بديل لهم، لكن تدنى القيمة الإيجارية لن يحقق شرط الواقف.

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