جمعة: الإنفاق على جمع حاصلات أملاك الأوقاف أكثر من العائد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تصرفه الوزارة على التحصيل لأملاك هيئة الأوقاف المصرية أكثر من العائد، وجزء كبير من الأصول معطل، مطالبًا بإجراء تعديل تشريعي لتحقيق شرط الواقف، مضيفًا أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون، وتم تسليمه لمجلس الوزراء.وتابع الوزير، في كلمته أمام البرلمان اليوم، أن الوزارة لن تقوم بطرد أي مستأجر أو ساكن في شقق وأملاك الأوقاف، وأن الأوقاف مستعدة لتوفير مسكن بديل لهم، لكن تدنى القيمة الإيجارية لن يحقق شرط الواقف.