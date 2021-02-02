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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:49 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها.

جاء ذلك حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمدة 3 أيام قادمة، اعتبارًا من غدا الأربعاء 3 فبراير وحتى يوم الجمعة 5 فبراير، وتوقعات بحدوث نشاط للرياح وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، وتكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات للتأكد من جاهزيتها والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات للطقس، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة، واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه– الصرف الصحي– الكهرباء– المرور– الطرق والغاز وغيرها".

وناشد المحافظ جموع المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين حال سقوط أي أمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأي سوء، وأخذ الحيطة والحذر خاصة لقائدى السيارات على الطرق السريعة وأثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن غرفة الأزمات والكوارث وعمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية قد تحدث، وتتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) على مدار 24 ساعة.

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