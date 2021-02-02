صورة وتعليق.. أيقونة لدخول الرب يسوع المسيح إلى الهيكل

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لأيقونة لدخول الرب يسوع المسيح إلى الهيكل.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "أيقونة لدخول الرب يسوع المسيح الى الهيكل، من مخطوط السنكسار الشهري المعروف بسنكسار باسيليوس الثاني، القرن العاشر، الفاتيكان".