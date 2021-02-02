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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. طرح فيلم «قبل الأربعين» في دور العرض المصرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:56 م
فيلم قبل الأربعين
فيلم قبل الأربعين
دعاء عبد المقصود
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تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قبل الأربعين» العمل بدور العرض السينمائية غدًا الأربعاء، ليدخل الفيلم ضمن منافسات موسم رأس السنة.

وكانت الشركة المنتجة قد أطلقت البرومو التشويقي الأول للفيلم عقب انتهاء كافة أعمال ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج.

وأظهر البرومو الأول للعمل حالة من الإثارة والرعب والتشويق في الأحداث، وظهور العالم الآخر من خلال مشاهد توحي بوجود الأبطال في ارتباط مع الجن والعالم الخفي، من خلال الشخصية الرئيسية للطفل معتز هشام والشخصيات حوله.

الفيلم تدور أحداثه في حالة من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وتم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستوديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021.

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي ‏رزق، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

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