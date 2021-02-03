سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-2-2021

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-2-2021 في البنوك المصرية

بعد أن سجل سعر الريال السعودي حالة من عدم الإستقرار مؤخرًا في البنوك، أرتفعت عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وبالأخص على " جوجل " من قبل المستثمرين والمواطنين الذين يهتمون بسعر العملات يوميًا، ويعرض لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-2-2021 في البنوك المصرية، وذلك بعد أن سجل الريال السعودي استقرارًا ملحوظ في البنوك.وفي الفترة الاخيرة شهدت أسعار العملات حالة من التذبذب وعدم الإستقرار ومن ضمن العملات ( الدولار - اليورو - الين - الجنيه الإسترليني )، وغير العملات فشهدت البورصات العالمية والبورصات الخليجية هبوطًا حادًا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ساهم في سقوط معظم البورصات والعملات حتى أسعار الذهب، مع ذلك تسعى الدول العربية والأوروبية في إجاد اللقاح الموفق الذي ينتظره الجميع حتى تعود حركة البيع والشراء من جديد في الأسواق.1 - سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، حوالي ما يقرب نحو 4.11 جنيه للشراء، أما سعر بيع الريال فبلغ 4.20 جنيه.2 - وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، حوالي ما يقرب نحو 4.10 جنيه للشراء، أما سعر بيع الريال فبلغ 4.20 جنيه.3 - أما في بنك التعمير والإسكان، فبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، حوالي ما يقرب نحو 4.7 جنيه للشراء، أما سعر بيع الريال فبلغ 4.23 جنيه.4 - وشهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك عودة، حوالي ما يقرب نحو 4.12 جنيه للشراء، أما سعر بيع الريال فبلغ 4.20 جنيه.5 - أما في بنك مصر، فسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، حوالي ما يقرب نحو 4.11 جنيه للشراء، أما سعر بيع الريال فبلغ 4.20 جنيه.6 - وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، حوالي ما يقرب نحو 4.08 جنيه للشراء، أما سعر بيع الريال فبلغ 4.20 جنيه.