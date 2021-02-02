تعافى 6 مصابين بكورونا بمستشفى الأقصر العام

أعلن مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، اليوم الثلاثاء، عن خروج 6 حالات عقب تعافيها من فيروس كورونا داخل قسم العزل المخصص لحالات كورونا بالمستشفى، حيث وصل إجمالى الحالات المتعافية منذ بداية الموجة الثانية فى 29 ديسمبر 2020 وحتى الآن لـ145 حالة تعافى وشفاء من الفيروس.من جانبه، صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، بأن المستشفى يقوم بإجراء عملية فرز المصابين والتي تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل، وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، موضحًا أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا تتم متابعتهم من خلال أفضل أطباء عناية مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح أستاذ طب جامعة أسيوط، وهو مشرف فني على عنايات العزل بمحافظة الأقصر.وقدم الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، الشكر إلى المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر، على ما يقدموه من دعم للمستشفى وللطاقم الطبي بالمستشفى.وناشد عبدالرحيم أبو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، كل المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين واستخدام الصابون والمطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي نفس السياق كشف مصدر طبي داخل مديرية الشئون الصحية بالأقصر عن تكليف الدكتور مصطفى حفني لبيب للعمل نائب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر.