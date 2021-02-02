رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو بـ6.8 % عام 2020

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:24 م
منطقة اليورو
منطقة اليورو
وكالات
طباعة
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عانى من انخفاض تاريخي بنسبة 6.8 % في عام 2020، ولكن كان أقل من المتوقع.

وكانت المفوضية الأوروبية في توقعاتها لفضل الخريف تنتظر انخفاضًا بنسبة 7.8 % على مدار العام.

وفي الربع الأخير، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 % مقارنة بالربع السابق.

وقالت المفوضية في بروكسل: إنه من المرجح أيضًا أن يتأثر حجم الربع الرابع بشكل إيجابي بسبب الاحتمالات التي كانت قائمة بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو ما دفع الشركات البريطانية إلى استيراد المزيد في نهاية العام الماضي.

واعتبرت المفوضية أن المعطيات تؤكد على أن الموجة الثانية من الوباء كورونا واجهتها الاقتصادات في منطقة اليورو بشكل أفضل من الموجة الأولى في الربيع من العام الماضي.

ويتعلق الركود الأكثر حدة في منطقة اليورو بإسبانيا مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 % مقارنة بـ2020.

ولكن أداء أوروبا بشكل عام أقل من أداء شركائها التجاريين الرئيسيين.

وفي العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 % في الولايات المتحدة، وبنسبة 3.1% في روسيا، في حين نما بنسبة 2.3 % في الصين.

موضوعات متعلقة

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

الأكثر قراءة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة