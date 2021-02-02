قطر تسجل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 356 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و19 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 152095 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10888 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1399488 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 5281 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 249 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 158 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 146111 حالة.