أيقونة نادرة للسيدة العذراء من القرن الـ19 مع قريباتها (صورة)

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للسيدة العذراء ومعها قريباتها.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "من أجمل الأيقونات تعود للقرن التاسع عشر تُكتب فيها العذراء الفائقة القداسة في الوسط، وعلى ذراعها الرب يسوع المسيح. وعن اليمين القديسة أليصابات، وعلى ذراعها ابنها النبي السابق المجيد يوحنا المعمدان. وعن اليسار القديسة سالومة، وعلى ذراعها ابنها الرسول يوحنا الحبيب. ونرى يوحنا ويوحنا، النبي والرسول يُشيران إلى المسيح. فيوحنا الحبيب كان تلميذًا ليوحنا المعمدان، وبعدها أصبح تلميذًا للمسيح".وأضاف: "والجدير بالذكر: أن أليصابات هي نسيبة (ابنة خالة) العذراء (لو٣٦:١). وسالومة هي ابنة ليوسف النجار من زواج سابق، وكانت من أخوات الرب مع أخت و٤ أخوة هم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا والذين دُعيوا إخوة الرب".