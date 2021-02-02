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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تنصب 696 جهاز طرد مركزي في منشأة نطنز النووية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:37 م
كاظم غريب آبادي
كاظم غريب آبادي
منار احمد
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نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، قوله إن بلاده نصبت 696 جهازا للطرد المركزي من جيل IR2M، بسعة 4 أضعاف الجيل السابق، في منشأة نطنز، في أصفهان وسط البلاد، بالإضافة إلى نصب سلسلتين من جيل IR6 في فوردو، قرب العاصمة طهران.

وقال أبادي، عبر "تويتر"، إن "هناك المزيد في المستقبل القريب"، مضيفا أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قادرة على التحقق وبلوغ التقدم كما هو مخطط له".

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أنه إذا استمرت إيران في انتهاك التزاماتها النووية فلن يكون أمامها سوى "أسابيع قليلة" من إنتاج المواد النووية الانشطارية لصنع أسلحة نووية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد اقترح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" CNN، الثلاثاء، أن يتدخل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لـ"عودة منسقة ومتزامنة" لإيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

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