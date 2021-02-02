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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا تناشد السودان العودة لطاولة المفاوضات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:14 م
السفير دينا مفتي
السفير دينا مفتي
مروة عنبر
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دعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، السودان إلى التفاوض من أجل حل الأزمة بين البلدين عن طريق الحوار الدبلوماسي.

وقال مفتى إن بلاده تفضل استمرار مفاوضات السد برعاية الاتحاد الإفريقي، معربا عن امتنانه الشديد لجهود الاتحاد الأفريقي للمساهمة في حل تلك الأزمة، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

كان مجلس السيادة السوداني، قد أكد أن عضو المجلس الفريق الركن ياسر العطا، أكد حرص السودان على تعزيز علاقاته الثنائية مع دولة إثيوبيا، بصفتها دولة جارة صديقة، وأنه واثق من عدم نشوب حرب بين البلدين، لإيمان السودان بالحل السلمي، دون أن يفرط في شبر من أراضيه.

وتابع "العطا" خلال زيارة رسمية له في جيبوتي، أن الحدود بين البلدين مرسمة، علما بأن السودان تمتلك الخرائط التي تدل على ذلك وهي خرائط موثقة ومدعومة من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

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