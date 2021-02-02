حبس عاطلين سرقا سيارة ملاكي في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكي من صاحب محل ألبان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.‎البداية عندما ورد بلاغ للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، من "عابد ف.ا.ع"، ٣٥ سنة، صاحب محل ألبان ومقيم دائرة القسم، والذي أفاد بسرقة السيارة الخاصة به رقم (ع ر ن ٩٢١) ملاكي، موديل ١٩٩٠، حمراء اللون.‎وذلك أثناء تركها بشارع المراغي بجوار بنك مصر، وتم تحرير محضر رقم ٢٦٥٥ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم حلوان.‎وعليه وبالانتقال والفحص والاستعانة بالكاميرات المثبتة بالطريق العام وباستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت وحدة المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم إمام محمد مصطفى محمد، ٢٩ سنة، بدون عمل، أحمد محمود محمد محمود، ٣٠ سنة، عاطل.بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنوا من ضبط السيارة المبلغ بسرقتها بإرشادهما وجارٍ استكمال مناقشتهما للتوصل لوقائع مماثلة.