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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقلاب قطار ديكوفيل بالأقصر وإصابة مواطن (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:23 م
انقلاب قطار ديكوفيل
انقلاب قطار ديكوفيل
هدى الأمير
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شهدت قرية العشى شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انقلاب قطار ديكوفيل خاص بحصاد القصب أمام منازل المواطنين بوسط القرية، حيث إن خط سير قطار القصب يمر بين المنازل بتلك القرية لنقل محصول القصب خلال حصاده كل عام إلى مصنع سكر قوص.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بانقلاب عدد من مقطورات قطار القصب "الديكوفيل" أمام المنازل بوسط قرية العشى التابعة لمدينة الزينية، وانتقلت على الفور قوة أمنية، وبالفحص تبين عدم إصابة أحد من المواطنين، وتم إخطار إدارة مصنع سكر قوص لرفع نواتج ومخلفات انقلاب القطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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