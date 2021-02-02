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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:13 م
نيويورك تايمز
نيويورك تايمز
ا ش ا
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أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعا للأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري.

وجاء على رأس القائمة في فئة الكتب الخيالية، رواية "أنا والدوق" للروائية جوليا كوين، والكتاب هو الجزء الأول من سلسلة "بريدجيرتون" والتي اتخذتها شبكة "نيتفليكس" كأساس لمسلسلها التلفزيوني الناجح بعنوان "بريديجرتون".

وفي المرتبة الثانية جاءت رواية "قبل اختفائها" للكاتبة ليزا جاردنر، وتروي قصة متعافية من إدمان الكحوليات تعرض نفها للخطر من أجل البحث عن مراهقة من هايتي في أحد أحياء وسطن.

وجاءت رواية "النصف المتلاشي" للكاتب بريت بينيت في الترتيب الثالث، إذ تحكي عن حياة شقيقتين تباعدت الحياة بينهما بعدما هربا من مجتمع الجنوب الذي كان في عاني فيه السود وهما في سن الـ16 عاما، وتعود إحداهما فيما تتخذ الأخرى هوية عرقية مختلفة إلا أن مصيرهما يتشابك رغما عن ذلك.

وللأسبوع الثامن على التوالي، تأتي رواية "مكتبة منتصف الليل" في قائمة الكتب الأكثر مبيعا لكنها تحتل المرتبة الرابعة لهذا الأسبوع.

والرواية تدور حول "نورا سييد" التي تجد مكتبة خارج حدود الكون تحتوي على "كتب ذات احتمالات متعددة للحياة التي يمكن للمرء أن يعيشيها".

وفي المركز الخامس، جاءت رواية "الحياة غير المرئية لأدي لوري" والتي نجحت في الاستمرار في قائمة الكتب الأكثر مبيعا للنيويورك تايمز لـ11 أسبوعا، وتحكي مغامرة أدي لوري الذي تصحبه لعنة مميزة في رحلة عبر القرون.

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