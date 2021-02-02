موعد صرف مستحقات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية والدبلومات بمطروح

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين بتعليم مطروح الذين شاركوا في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 8 فبراير الجاري، وذلك عقب اعتماد استمارات الصرف.وأوضح أنه سيتم الصرف بعد موافقة وزارة التربية والتعليم والمديرية المالية تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة إنجاز العمل لحصول منتدبي امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية (دور أول وثان) على مستحقاتهم المالية.