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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تاريخ عيد الحب 2021 في مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:04 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول موعد تاريخ عيد الحب 2021 في مصر، خلال هذه الفترة مع قرب الفلانتين، وذلك بالسؤال عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، حتى يستعد الأفراد لجلب الهدايا في هذه المناسبة، ولكن هذا العام يختلف الاحتفال عن باقي الأعوام الماضية، حيث سيقلل الخروج بسبب وباء كورونا المستجد الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم.

تاريخ عيد الحب 2021 في مصر

ويوافق الأحد 14 فبراير عيد الحب"الفلانتين" في مصر حيث تمتلئ السينما والمسارح وكورونيش النيل بالأحبة والأزواج والاقارب للاحتفال بهذا اليوم، كما تقيم ساقية الصاوي عدد من الحفلات الرومانسية في هذا اليوم، إضافة إلى بعض الفنادق أيضا، ويتبادل العشاق والأحبة الهدايا.

هدايا عيد الحب 2021

يمكن للذين يحتاورن في شراء هدية لمن يحبون لهذا اليوم، فقهناك عدة أفكار لتلك الهدايا، أبرزها: تابلت، حزام، بيجامة، قلم ونوت فخمة، ساعة، سلسلة، حذاء، كرفتة، قميص رجالي، بليزر، - مكبر الصوت الذي يعمل بالبلوتوث لمحبي الموسيقى، ماكينة إعداد القهوة، هاتف جديد، نظارة شمسية، محفظة نقود فخمة.وغيرها من الهديا التي تدخل البهجة على الأشخاص.

أماكن للاحتفال بيوم عيد الحب

الكورنيش من أكثر الأماكن التي يذهب فيها الأشخاص لقضاء هذه اليوم وسط الورود والعطور، كما يقوم الأشخاص بدخول السينما ومشاهدة الأفلام الرومانسية التي تعرض في هذا اليوم، وأيضا الحدائث والمنتزهات العامة تكتظ بالأفراد، وركوب السفن في النيل وقضاء يوم وسط الموسيقى الصاخبة وسماع الأغاني، كما يقوم بعض الأشخاص في هذا اليوم بالسفر إلى العين السخنة أو شرم الشيخ، والغردقة، لقضاء عطلة جميلة.

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