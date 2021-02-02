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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 7 محال وتحصيل 28 ألف جنيه غرامات خلال حملة بغرب الإسكندرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:54 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مكبرة من أمام الموقف الجديد وببشاير الخير ١ و٢ بنطاق حي غرب، للتأكيد على التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.

كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات وإتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة، وإلزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع.

ومن جانبها؛ أشارت رئيس الحي إلى أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق ٣ مقاهي و٤ محال تجارية، وتحصيل ٢٨ ألف جنيه غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والأمن الصناعي أو عدم الاالتزام بضوابط النظافة العامة والتعدي على حرم الطريق العام، لافتة بأنه تم التحفظ على ١٧ حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير ١٤ محضر لعدم االتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل والنظافة العامة.

وشارك في الحملة ممثلين عن الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة إشغال الطريق.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا على الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الجسدي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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