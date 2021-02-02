غلق 7 محال وتحصيل 28 ألف جنيه غرامات خلال حملة بغرب الإسكندرية

غلق 7 محال وتحصيل 28 ألف جنيه غرامات خلال حملة بغرب الإسكندرية
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:54 م
هبه عويضهطباعة
قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مكبرة من أمام الموقف الجديد وببشاير الخير ١ و٢ بنطاق حي غرب، للتأكيد على التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.
كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات وإتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة، وإلزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع.
ومن جانبها؛ أشارت رئيس الحي إلى أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق ٣ مقاهي و٤ محال تجارية، وتحصيل ٢٨ ألف جنيه غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والأمن الصناعي أو عدم الاالتزام بضوابط النظافة العامة والتعدي على حرم الطريق العام، لافتة بأنه تم التحفظ على ١٧ حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير ١٤ محضر لعدم االتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل والنظافة العامة.
وشارك في الحملة ممثلين عن الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة إشغال الطريق.
جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا على الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الجسدي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات وإتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة، وإلزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع.
ومن جانبها؛ أشارت رئيس الحي إلى أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق ٣ مقاهي و٤ محال تجارية، وتحصيل ٢٨ ألف جنيه غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والأمن الصناعي أو عدم الاالتزام بضوابط النظافة العامة والتعدي على حرم الطريق العام، لافتة بأنه تم التحفظ على ١٧ حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير ١٤ محضر لعدم االتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل والنظافة العامة.
وشارك في الحملة ممثلين عن الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة إشغال الطريق.
جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا على الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الجسدي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.