البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بـ0.53%

أغلق مؤشر" البورصة" العراقية، اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.53%، متوقفًا عند 490.26 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 15 شركة، وانخفاض أسهم شركتين أخريين، فيما حافظت 10 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1،227،027،885 سهم، بقيمة 1،058،867،837 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 503 صفقات، شملت 27 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.