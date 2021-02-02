إصلاح تسريب خط المياه بطريق «السوفتيل» بحي شمال الأقصر

أعلن أحمد زين رئيس حي شمال الأقصر، أنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انتهت فرق الصيانة من إصلاح خط مياه الشرب نتيجة لوجود تسريب بخط طريق السوفتيل، والذي تسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق لساعات معدودة.وأضاف رئيس الحى: "عودة ضخ المياه وفتح المحابس على الفور بعد الانتهاء مباشرةً من إصلاح كسر خط ٤ بوصة، ما تسبب قطع المياه عن منطقة السوفتيل بالكامل".