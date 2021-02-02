مؤشرا البحرين يغلقان على ارتفاع بمستوى 1.466.68

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.466.68 بارتفاع قدره 0.31 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 641.94 بارتفاع قدره 4.26 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و562 ألفّا و813 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 744 ألفًا و942 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 117 صفقة.