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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 8618.57 نقطة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:23 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
وكالات
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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 29.86 نقطة، ليقفل عند مستوى 8618.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وحلواني إخوان، والبحر الأحمر، والمتحدة للتأمين، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جازادكو، وملاذ للتأمين، ووقت اللياقة، وأسمنت العربية، وأمانة للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و8.43%.

فيما كانت أسهم شركات المصافي، وكيان السعودية، والبحر الأحمر، وأبومعطي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأبومعطي، والفخارية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي "نمو"، اليوم، منخفضًا 167.25 نقطة، ليقفل عند مستوى 25067.24 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.

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