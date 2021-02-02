محافظ السويس يعلن تفاصيل مشروع «سكن لكل المصريين»

قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير عواصم المدن يتم الآن بموقع الـ60 فدان خلف مدينة الحرية الجديدة بحي عتاقة أعمال حفر أساسات لـ 87 عمارة سكنية وجاري حفر 46 عمارة سكنية.يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لمشروع سكن لكل المصريين بمحافظة السويس بإنشاء 160 عمارة.وأوضح أن عدد الشركات العاملة بالموقع 17 شركة، وأن السويس هي أول محافظة يتم بدء التنفيذ الفعلي للمشروع فيها حيث يجري الآن صب الخرسانة العادية لعدد 5 عمارات، مؤكدا على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة والجهات المعنية لإزالة أي عوائق يكون من شأنها إعاقة البرنامج الزمني للتنفيذ.