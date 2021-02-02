«عريس جديد وبواسير».. توقعات الفلك لبرج الجوزاء في فبراير

توقعات برج الجوزاء

توقعات برج الجوزاء صحيًا

توقعات برج الجوزاء عاطفيًا

لكل برج صفاته الخاصة وتوقعاته بخلاف غيره، ومن الأبراج التي سيكون لها حظ كبير في شهر فبراير «الجوزاء»، حيث ستحصل أنثاه على عريس جديد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.عريس جديد للبعض وخلفة مولود جديد بنت في العائلة والبعض لديه مشاكل عائلية لكنها تزول قريبا.مشاكل بالمعدة والبواسير ودخول عمليات ومشكلة بالدم لك أو لأحد الأقارب.الفرح يدق بابك انت والشريك بسبب تنفيذ كل ماطلبته من الشريك سيقوم بتفيذه وتفرح من أجل العائلة الجديدة أو مولود جديد بالعائلة أو مناسبة فرح وزواج للبعض.