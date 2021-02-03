مع افتتاح مدرسة جديدة.. كيف اهتمت الحكومة بالتعليم المهني لصناعة السيارات؟

◄ استراتيجية الرئيس لتوطين صناعة السيارات



◄ تطوير المعاهد المهنية للسيارات



◄ افتتاح مدارس جديدة متخصصة في السيارات



تولي مصر اهتمام كبير بصناعة السيارات، وتعمل على تذليل كافة العقبات لتطبيق استراتيجية التوطين من خلال توفير أيدي عاملة مدربة.وعملت الحكومة متكاتفة لإنجاح تطبيق هذه الإستراتيجية، فقامت وزارة التجارة والصناعة بتطوير مراكز التدريب المهني المتخصصة في السيارات في كافة المحافظات واحدة تلو الأخرى، كما اهتمت وزارة التربية والتعليم بافتتاح مدارس جديدة في السيارات بالتعاون مع مؤسسات عالمية.الدستور تعرض القصة الكاملة لتوطين صناعة السيارات وكيف تسعى الحكومة لتطوير التعليم المهني لإنجاح هذه الاستراتيجية.فى مارس الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشروع فى إطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر.وتضمنت الاستراتيجية ٣ محاور أساسية هى: التجميع والتصنيع والصيانة، ويتم تنفيذها عبر العديد من الخطوات، من بينها تطوير ٣ مراكز تدريب مهنى للسيارات، فى إمبابة بالجيزة وكفر الزيات بالغربية ومحرم بك بالإسكندرية، لتعليم الطلاب صيانة السيارات بكل أنواعها وفقًا للمناهج الألمانية، وباستخدام أحدث تقنيات وآلات الصيانة.في عام 2017 افتتحت الدولة معهد سيارات إمبابة المهني بعد تطوير بالشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ومؤسسة غبور للتنمية، بتكلفة 25 مليون جنيه.وقامت عملية التطوير على تطوير البنية الأساسية والمباني الخاصة بالمركز وأعمال الصيانة الكاملة، وتطوير الورش لتتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل وخلق هيكل إداري مناسب لاحتياجات سوق العمل، حيث تم اختيار 80 طالب خلال العام الحالي لتكون الدفعة الأولى للمركز بعد تطويره من بين 300 طالب تقدموا للمركز وذلك وفقا لمعايير واضحة لاختيار المتدربين وذلك لتتوافق مع المتطلبات اللازمة لسوق العمل.وفي 2019 أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن تجهيز وتطوير مركز تدريب مهني محرم بك بجميع أقسامه "صيانة وإصلاح حاسب الآلي- برمجة وصيانة الدش والمحمول - نقش وزخرفة – لحام -تفصيل وحياكة- خراطة - ميكانيكا سيارات - تبريد وتكييف- كهرباء تركيبات".ويتبع مصلحة الكفاية الإنتاجية، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة والمسئولة عن مراكز التدريب الفنى والمهنى على مستوى الجمهورية، نحو37 مركزًا فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسوان وقنا وغيرها من المحافظات، بحسب احصائيات المصلحة.وتدعم مؤسسات خاصة عملية تطوير هذه المعاهد، منها مؤسسة غبور للتنمية التي تدعم مركز إمبابة سنويًا ب 14 مليون جنية وذلك لضمان استمرارية المركز بنفس الكفاءة.تسعى وزارة التربية والتعليم، نحو التوسع في زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج العديد من التخصصات الجديدة وفق احتياجات سوق العمل وبما يتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030، وتوفير تعليم فنى بمجال السيارات يجمع بين الجانبين النظرى والعملى بما يُمكن الطلاب من اكتساب التقنيات والمهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل، وذلك لتحفيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، مواكبة التقدم العالمى فى مجال صناعة السيارات والآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن فى مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بالعام الدراسى 2021-2022.وتسعى التعليم من خلال افتتاح هذه المدارس إلى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر، وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية.ويعتمد النظام التعليمي في مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، على تطبيق الجانب النظرى بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملى من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات، وذلك لضمان مواكبة الطلاب لمستجدات مجال إصلاح وصيانة السيارات، مع مراعاة تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة كنظائرها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.