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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شادي شامل: حكاية «يا معود قلبي» بدأت من 23 سنة (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:44 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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يستعد المطرب شادي شامل لطرح أغنيته الجديدة "يا معود قلبي"، بعد أن عمل عليها لأكثر من 3 سنوات كاملة، مع عازفين من 3 دول وهي مصر وصربيا والجزائر، لتنفيذه اللحن الذي وضعه مع كلمات الشاعر تامر حسين وتوزيع مهاب سامي ومهندس الصوت محمد صقر والذي قام بعمل أكثر من ماستر للأغنية.

وأكد الفنان " هذه الأغنية بدأت حكايتها معي منذ عام 1998، كانت التيمة الموسيقية الخاصة بها دائما في عقلي، وحاولت أكتب بعض الكلمات عليها ومن ثم مر الوقت، إلي أن تقابلت مع الشاعر تامر حسين وتناقشت معه وسمع الموسيقي التي توصلت إليها وأعجب بها وأكملنا المشروع".

وأضاف شادي "كان لدي حلم بتقديم موسيقي جديدة وغنية ومختلفة عن المتداول في الساحة، وهو ما جعلني أسافر للخارج للبحث عن موسيقيين للتعاون معهم، بالإضافة إلي الإستماع لموسيقي بشكل مكثف من أهل كل بلد قمت بزيارتها، وأعتقد إنها المرة الأولي التي يقوم فيها مطرب بعمل هذا الأمر، فلقد سافرت إلي دول شرق أوربا مثل جورجيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وصربيا، وبدأت استمع إلي الموسيقي، وكانت أكثر الدول ترحابا بالفكرة صربيا".

وتابع " ساعدني بشكل كبير عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا في تذليل العديد من العقبات بمقابلة عدد كبير من الموسيقيين النجوم هناك، منهم عازف الاكورديون الصربي العالمي Borko Radivojevic، وسجلت معه في صربيا عزفه كما وضعه الموزع مهاب سامي، ثم قمت بتسجيل آلات النفخ كلها منها ترومبيت والآلات النحاسية من خلال 10 عازفين وأشرف عليهم Marko Marković بالإضافة إلي عزف الطبلة الجزائري، وأخيرا تسجيل الجيتار مع احمد حسين، بمعني آخر قدمنا شكل موسيقي مختلف".

وأشار شادي " أنه بعد الإنتهاء من هذا الأمر والذي استغرق عدد من الشهور للانتهاء منه، عدت لمصر وعكفت علي الأغنية مع الموزع مهاب سامي لمدة عامين، واشكره علي صبره هو ومهندس الصوت محمد صقر الذي قام بعمل مونتاج للموسيقي أكثر من ألف مرة، وأتمني أن يشعر الجمهور بهذا المجهود من أجل موسيقي مختلفة وجديدة".

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