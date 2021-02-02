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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دفاع أحد المتهمين باغتصاب «فتاة الساحل» يطالب بإيداعه مستشفى

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:10 م
فتاة الساحل
فتاة الساحل
عادل عبد العال
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة قاضٍ بمحكمة استئناف وصديقيه صاحب مكتب مقاولات، وصاحب شركة أجهزة كهربائية؛ لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها واغتصابها.

وطالب محمد إبراهيم، دفاع المتهم الثاني، استدعاء شاهد الإثبات السادس الدكتور جمال عبدالرازق وطالب بالاطلاع على المستندات وإخلاء سبيل موكله أو إيداعه في إحدى المستشفيات لأنه مريض بالقلب ويحتاج إلى تدخل جراحي وكي بالقلب وقسطرة وحبسه يشكل خطورة على حياته.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بأنهم قاموا بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس، فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها أنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة.

وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس عقب استدراجهم لها من منطقة الإسكندرية إلى إحدى الفلل بمنطقة الساحل الشمالي.

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