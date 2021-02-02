«المهندسين» تصدر بيانًا بشأن إزالة الإنشاءات الخدمية بنادى الإسكندرية

أصدرت نقابة المهندسين بالإسكندرية، بيانًا رسميًا بناء على أحداث الأمس في شأن ما تم من إزالة للبرجولات الخشبية وخدمات الشاطئ فى نادى المهندسين بسابا باشا، دون التزام جهة الإدارة بأي إجراءات قانونية إدارية لتنفيذ هذا الأمر.وأكدت النقابة في بيانها أنها اتخذت قبل تنفيذ خطة التطوير كل الإجراءات الرسمية الواجبة لتطوير شاطئ المهندسين ليليق بقيمته للمهندسين المصريين وليمثل مظهرًا جماليًا بالمدينة وقدرها الحضاري دون تجاوز في اعتراض الرؤية لكورنيش الإسكندرية (مثل الكثير غيرهم) ومن مظلات خشبية خفيفة قابلة للحل والتركيب.وأفادت نقابة المهندسين بالإسكندرية أنها مؤسسة وطنية تحترم القانون وأنها قد اتخذت كل الإجراءات الرسمية والقانونية تجاه هذا الفعل حماية لحقوقها وحقوق مهندسيها.وكان قد نفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع ووحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء عبدالله سحلول، الإزالة الفورية لمخالفات إنشائية أُقيمت داخل نادي المهندسين في سابا باشا بدون ترخيص، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفرض الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإيقاف كل أعمال البناء وإيقاف المخالفات في المهد.وتأتي المنشآت عبارة عن قطعتين الأولى؛ عبارة عن مباني بالطوب الأحمر على مساحة تبلغ 288 مترًا على يسار مدخل جراج النادي، أما الأخرى فهي عبارة عن برجولة خشبية على مساحة تبلغ 852 مترًا على لسان البحر.