دفاع قاض متهم باغتصاب فتاة: «وكلت القضية منذ 48 ساعة»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة قاض بمحكمة استئناف وصديقيه صاحب مكتب مقاولات، وصاحب شركة أجهزة كهربائية؛ لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها واغتصابها.وطالب الدكتور أسامة عبيد، دفاع المتهم الأول بالاطلاع على قرار رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى وكل مستندات القضية.وقال الدفاع: «وكلت في هذه القضية منذ أقل من 48 ساعة ولم أطلع على ملف الدعوى ولكن بعض المستندات القليلة، واستأذن الهيئة أن تمد أجلا كافيًا يمكني ويمكن الزملاء من تجار الدعوي لنؤدي اللمانة في الدفاع في هذه الدعوي».وأضاف «عبيد» أن أعضاء النيابة تقدموا بمستندات ولم نعلم فحواها.وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بأنهم قاموا بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها إنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة.وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس عقب استدراجهم لها من منطقة الإسكندرية إلى إحدى الفلل بمنطقة الساحل الشمالي.