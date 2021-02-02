إيران تفرج عن أفراد طاقم السفينة الكورية الجنوبية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، أن إيران سمحت لأفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية بالمغادرة.وقال خطيب زاده، في بيان أصدره الثلاثاء: "في خطوة إنسانية من قبل إيران، سُمح لأفراد طاقم الناقلة الكورية الجنوبية المتهمة بتلويث الخليج بمغادرة البلاد".يأتي هذا بينما كان عضو بارز في البرلمان الإيراني قد قال، يوم الجمعة، إن تحرك كوريا الجنوبية للإفراج عن سبعة مليارات دولار إيرانية مجمدة قد يشجع القضاء الإيراني على حل مشكلة احتجاز الناقلة.وأجرى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية محادثات في طهران الشهر الماضي حول إطلاق سراح الناقلة "إم. تي. هانكوك كيمي" التي ترفع علم كوريا الجنوبية، واحتجزها الحرس الثوري الإيراني في الرابع من يناير بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.وقال النائب مجتبى ذوالنور: "بالرغم من أن احتجاز السفينة الكورية كان بسبب التلوث البيئي.. فإن التحرك الكوري لتسريع إعادة الأموال الإيرانية المحجوبة قد يؤثر على قرار القضاء في حل مشكلة احتجاز السفينة".