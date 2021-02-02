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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:24 م
الدكتور نبيل حنفى
الدكتور نبيل حنفى
محمد مهدي
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تفقد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة، منطقة شرق العوينات على مدار يومين متتاليين للاطمئنان على سير العمل، يرافقه محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية العين بشرق العوينات.

بدأت الجولة بتفقد فندق "تريلا " وهو أول فندق بشرق العوينات والذى تم تصميمه على الطراز البيئى لخدمة المستثمرين والزوار بالمنطقة وتوفير مقر إقامة مناسب لهم، حيث أشاد السيد رئيس مركز الداخلة بالمستوى الانشائى والخدمى بالفندق ويضم الفندق 16 غرفة وقاعة اجتماعات ومطعم وكافيتريا ومسطحات خضراء.

كما تفقد رئيس مركز الداخلة نقطة إطفاء شرق العوينات للتأكد من جاهزيتها فى حالة حدوث حرائق، والوحدة الصحية للاطمئنان على جاهزيتها للمواطنين، وكذلك مخبز القرية للاطمئنان على جودة الخبز المقدم للمواطنين.

كما التقى حنفي بعدد من المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العين بشرق العوينات للإستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، كما تفقد عددا من شركات الاستثمار الزراعى للوقوف على مدى الجدية فى التنفيذ.

وأكد رئيس مركز الداخلة أن المحافظة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لجذب الشركات الاستثمارية وذلك للتوسع فى مثل هذه المشروعات والتى تسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)
رئيس مركز الداخلة يتفقد سير العمل بمنطقة شرق العوينات (صور)

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