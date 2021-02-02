رفع 20 طن مخلفات وإصلاح 30 كشافًا بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية بطوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة بالقرى التابعة لها، وشملت 30 كشافًا معطلًا بطريق "طوة طوخ" وطريق "البكل"، كما تم تنظيم حملات نظافة بالقرية وتوابعها تم خلالها رفع 20 طن تراكمات ومخلفات.وأكد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة المستمرة والدورية للطرق العامة والشوارع حتى يتسنى للمواطن العيش بأمان منعًا للمخاطر، مشيرًا إلى أنه يتم التوجيه باستمرارية تنظيم عمل ورديات منظومة النظافة للحفاظ على الشوارع من تراكم المخلفات والقمامة وللحد من وجود مسببات لانتشار الأمراض، والأوبىة في ظل انتشار فيرس كورونا (كوفيد 19).وأوضحت إيمان أحمد، سكرتيرة الوحدة المحلية بطوخ الخيل، أنه جرت اليوم تنفيذ حملة نظافة تم خلالها رفع 20 طن مخلفات من مداخل صفط الغربية ومن أسفل كوبري طوخ على البحر اليوسف وكوبري الحجز على ترعة حاتم إلى الظهير الصحراوي.