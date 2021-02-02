رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع عمداء الكليات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:37 م
اجتماع عمداء كليات
اجتماع عمداء كليات جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع عمداء الكليات وذلك لمناقشة وتحديد البرامج المقترحة الخاصة بالجامعة الأهلية، بعد دراسة مجالات العمل المستقبلية واحتياجات إقليم شمال الصعيد بشكل خاص والدولة بشكل عام وذلك قبل العرض على لجان قطاع التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية.

وأكد رئيس الجامعة للعمداء خلال الاجتماع على ضرورة موافقة مجالس الكليات على كافة البرامج المقترحة وتحديد منسق لكل برنامج، والانتهاء من إعداد اللوائح واحتياجات البرامج من معامل وأجهزة مع عرض كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج، وتحديث كافة دراسات الجدوى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن البرامج المقترحة تشمل برنامج الطب، وبرنامج طب وجراحة الاسنان، وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج دكتور الصيدلة بكلية الصيدلة، وبرامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، وهندسة الموارد المائية والبيئة، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة الإلكترونيات واتصالات الفضاء، وهندسة الطيران بكلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف الدكتور منصور، أن البرامج تشمل أيضا برنامج إدارة البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة، وهندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبرانى، وهندسة الوسائط المتعددة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرامج جيولوجيا البترول والتعدين، وعلوم وتكنولوجيا النانو، والكيمياء الحيوية، وإدارة موارد المياه والبيئة والتغيرات المناخية بكلية العلوم، وبرامج المحاسبة والتسويق ونظم المعلومات، ونظم معلوماتية الاعمال، والتأمين وإدارة المخاطر المالية بكلية العلوم الإدارية الرقمية، وبرامج الترجمة التحريرية والفورية واللغة الكورية واللغة الصينية، وتصميم الوسائط الرقمية والمرئية والبث الرقمي، والإدارة الإلكترونية للمنشآت السياحية والفندقية بكلية اللغات والعلوم الإنسانية، بالإضافة الى برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينما والإعلام بكلية الاعلام الرقمي وفنون الاتصال.

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

كيف هزم أحمد مكى أكاذيب الجماعة الإهابية بصورة؟

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

الأكثر قراءة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة