رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع عمداء الكليات

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع عمداء الكليات وذلك لمناقشة وتحديد البرامج المقترحة الخاصة بالجامعة الأهلية، بعد دراسة مجالات العمل المستقبلية واحتياجات إقليم شمال الصعيد بشكل خاص والدولة بشكل عام وذلك قبل العرض على لجان قطاع التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية.وأكد رئيس الجامعة للعمداء خلال الاجتماع على ضرورة موافقة مجالس الكليات على كافة البرامج المقترحة وتحديد منسق لكل برنامج، والانتهاء من إعداد اللوائح واحتياجات البرامج من معامل وأجهزة مع عرض كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج، وتحديث كافة دراسات الجدوى.وأشار رئيس الجامعة إلى أن البرامج المقترحة تشمل برنامج الطب، وبرنامج طب وجراحة الاسنان، وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج دكتور الصيدلة بكلية الصيدلة، وبرامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، وهندسة الموارد المائية والبيئة، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة الإلكترونيات واتصالات الفضاء، وهندسة الطيران بكلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.وأضاف الدكتور منصور، أن البرامج تشمل أيضا برنامج إدارة البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة، وهندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبرانى، وهندسة الوسائط المتعددة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرامج جيولوجيا البترول والتعدين، وعلوم وتكنولوجيا النانو، والكيمياء الحيوية، وإدارة موارد المياه والبيئة والتغيرات المناخية بكلية العلوم، وبرامج المحاسبة والتسويق ونظم المعلومات، ونظم معلوماتية الاعمال، والتأمين وإدارة المخاطر المالية بكلية العلوم الإدارية الرقمية، وبرامج الترجمة التحريرية والفورية واللغة الكورية واللغة الصينية، وتصميم الوسائط الرقمية والمرئية والبث الرقمي، والإدارة الإلكترونية للمنشآت السياحية والفندقية بكلية اللغات والعلوم الإنسانية، بالإضافة الى برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينما والإعلام بكلية الاعلام الرقمي وفنون الاتصال.