نقيب البيطريين يدلي بصوته في انتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة (صور)

أدلى الدكتور خالد سليمK النقيب العام للأطباء البيطريين، بصوته في انتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس نقابة القاهرة.وأكد سليم، أن إجراء انتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة هو عرس انتخابي، نظرا لوجود إقبال كبير للمشاركة في عمليات التصويت لتجديد مجالس النقابتين الفرعيتين، قائلا: "إنه لمن دواعd سرورنا أن يستمر حرص أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة في الانتخابات، والذي بدأ في التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة في أغسطس الماضي وشهدت إقبالا كثيفا".وأضاف نقيب الأطباء البيطريين: "وجود مجالس قوية أمر يعضض من عمل النقابة، ويرسخ دعائم الديمقراطية التى تشهدها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونأمل أن تفرز الانتخابات مجالس قوية تدعم عمل النقابة العامة، وتساعده فى تحقيق كل ما يطالب به الأطباء البيطريين، لتستعيد مهنة الطب البيطرى ريادتها التى تستحقها، لدعم مصر والاقتصاد الوطنى والحفاظ على صحة المواطن المصرى، مؤكدا أن دور الطبيب البيطرى وقائى قبل أن يكون علاجى".وشهدت انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إقبالا كثيفا منذ فتح باب التصويت فى العاشرة صباحا، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة من مساء اليوم، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات.يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بانتخابات النقابتين الفرعيتين والمسددين لاشتراكات النقابة، 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.