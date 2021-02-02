الأنبا أرميا ينعى الراهب القمص أنجيلوس آفا مينا

قال الأنبا أرميا، الأسقف العام، إنه تنيح الساعة الواحدة ظهرًا الراهب القمص أنجيلوس آفا مينا، أحد شيوخ دير الشهيد مارمينا العامر بمريوط قضى في الرهبنة 45 عامًا مجاهدًا خادمًا محبًا.وأضاف أراميا في تدوينة له: «نياحا لروحه الطاهرة في حضن القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب وتعزيات السماء لأبينا نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا ولمجمع الدير العامر ولمحبيه ويصلى على جثمانه الطاهر اليوم بعد وصوله إلى الدير».وعن السيرة الذاتية للراهب الراحل فالاسم العلماني للراهب القمص أنجيلوس آفا مينا، هو «فتحي جرجس خليل، وولد في ١١١ ١٩٤٨، بشطب أسيوط، وعمل موظفًا بهيئة المواصلات السلكية، وترهب بدير الشهيد مار مينا بمريوط في ١١/٢٧/ ١٩٧٦، الدفعة السادسة وهو الراهب التاسع بالدير، وسيم قسا في ١/٢٠/ ١٩٩٦ ثم قمصا في ٣/١١/ ٢٠٠٧، وتنيح في ٢ فبراير ٢٠٢١».