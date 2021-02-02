رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تعرب عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري في ميانمار

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:20 م
الانقلاب العسكري
الانقلاب العسكري في ميانمار
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنها تراقب الوضع في ميانمار "بقلق بالغ" عقب وقوع انقلاب عسكري هناك، داعية رعاياها لتوخي الحذر ومراقبة التطورات من خلال مصادر موثوقة، فضلًا عن مراعاة توجيهات السلطات المحلية.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "فلبين ستار"- أن الحكومة تشعر بالقلق، خاصةً فيما يتعلق بسلامة زعيمة ميانمار، أونج سان سوكي، التي اعتقلها الجيش، إلى جانب مسئولين آخرين أمس الإثنين، كما أعلن مسئولون عسكريون حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، مؤكدة أن ميانمار اتخذت خطوات مهمة وكبيرة تجاه الديمقراطية في السنوات الأخيرة، وأن الفلبين تدعم هذه الجهود.

موضوعات متعلقة

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

صدور كتاب «سبع خواجات» لـ مصطفى عبيد

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد