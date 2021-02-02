الفلبين تعرب عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري في ميانمار

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنها تراقب الوضع في ميانمار "بقلق بالغ" عقب وقوع انقلاب عسكري هناك، داعية رعاياها لتوخي الحذر ومراقبة التطورات من خلال مصادر موثوقة، فضلًا عن مراعاة توجيهات السلطات المحلية.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "فلبين ستار"- أن الحكومة تشعر بالقلق، خاصةً فيما يتعلق بسلامة زعيمة ميانمار، أونج سان سوكي، التي اعتقلها الجيش، إلى جانب مسئولين آخرين أمس الإثنين، كما أعلن مسئولون عسكريون حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، مؤكدة أن ميانمار اتخذت خطوات مهمة وكبيرة تجاه الديمقراطية في السنوات الأخيرة، وأن الفلبين تدعم هذه الجهود.