نظر دعوى بنك مصر ضد شركة للعطور لسداد 23 مليون جنيه 7 فبراير

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر دعوى قضائية مرفوعة من بنك مصر ضد شركة لتسويق العطور ومستحضرات التجميل، لسداد مبلغ 23 مليونا و226 ألف جنيه، بالإضافة لعائد 16% لتخلفهم في سداد مستحقات البنك بعد التسهيلات البنكية التي منحت للأخير.وكشفت أوراق القضية أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارى مدين والناتج عن التسهيلات الائتمانية ببنك القاهرة للشركة، وبالرغم من إنذار الشركة من قبل البنك أكثر من مرة للسداد لكن دون جدوى ما حد بالبنك برفع دعوى قضائية للمطالبة بذلك.يذكر أن بنك مصر حل محل بنك القاهرة في كافة الحقوق،بموجب عقد جوالة حق مؤرخ بتاريخ في 1 يناير 2008 مما جعله صاحب الحق في إقامة الدعوى القضائية.