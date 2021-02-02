رجائى عطية يصدر بيانًا بشأن أزمة محامى مرسى مطروح

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانًا بشأن الأزمة التي شجرت في مرسى مطروح، بين محامي المحافظة، ومأمور قسم شرطة مطروح.وقال عطية: "أتابع ومعي زملائي أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس النقابة العامة الأزمة التي شجرت في مرسى مطروح وتضرر منها الزملاء المحامون حفاظًا على كرامة المحامي والمحاماة، ونتابع تحقيقات النيابة العامة التي وردت أنباؤها من الزملاء المحامين بمرسى مطروح ومن السيد عضو مجلس النقابة العامة الذي انتقل إلى هناك واستقصى الأمور بنفسه -نبيل عبد السلام".وأوضح: أكد لنا عضو النقابة أن التحقيقات تسير في خطها الصحيح، وأن النيابة العامة أحالت المحامي المصاب إلى الطب الشرعي لتسجيل ما به من إصابة وسبب وكيفية حدوثها، مما ينبئ بجدية التحقيق في الوصول إلى الحقيقة التي لا ننشد سواها.واختتم: النيابة العامة قد أمرت باستدعاء المشكو في حقهم لسؤالهم، وقد أكد زميلنا عضو المجلس حقنا في الحصول على صورة رسمية من كل التحقيقات والتقارير الطبية فور انتهاء التحقيق، لنباشر مهمتنا المقدسة في الدفاع عن المحاماة والمحامين.