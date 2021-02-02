«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون يسود غدًا الأربعاء طقس دافئ نهارًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا، على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر: تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 26 12الإسكندرية 24 12وادي النطرون 25 12طنطا 26 12شبين الكوم 26 11دمنهور 25 12بلطيم 22 13مطروح 21 13السلوم 18 10سيوة 20 08بورسعيد 24 14دمياط 22 13الزقازيق 26 13المنصورة 25 12الإسماعيلية 27 12السويس 25 13العريش 26 13رفح 25 12رأس سدر 25 12نخل 26 07نويبع 25 17طابا 23 12كاترين 19 07الطور 26 12شرم الشيخ 27 16الغردقة 28 15مرسى علم 27 14الفيوم 26 10بني سويف 26 08المنيا 26 07أسيوط 26 07سوهاج 27 09قنا 28 10الأقصر 30 11أسوان 31 11إدفو 30 10أبو سمبل 29 12الوادى الجديد 27 06شلاتين 29 20أبو رماد 30 19حلايب 29 23رأس حدربة 29 22