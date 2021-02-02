سفير غينيا بمصر يدعو غرفة الإسكندرية لحضور مؤتمر للاستثمار في بلاده

دعا سفير غينيا في مصر، سوريبا كمارا، مجلس إدارة غرفة الإسكندرية؛ لحضور مؤتمر عن سبل الاستثمار في غينيا خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، مؤكدًا أن المؤتمر سيشارك به ما يزيد على 600 شخص من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار من دول مختلفة.وأضاف كمارا، خلال استضافته بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وإمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية، أن الهدف من اللقاء مناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا؛ لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الطرفين، وتنشيط العلاقات التجارية في مختلف المجالات.من جهته، أكد رئيس غرفة الإسكندرية، أحمد الوكيل، أهمية العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا، خاصة دولة غينيا، وأهمية التعاون مع الدول الإفريقية، مضيفًا أن الغرفة تعاونت على مدار السنوات الماضية مع العديد من الدول الإفريقية.