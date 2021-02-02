وفد الأئمة والواعظات المصري يصل ولاية النيل بالسودان

وصل إلى ولاية النيل الأبيض في السودان، وفد من الأئمة والواعظات المصريين والسودانيين، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وكان في استقبالهم مدير الأوقاف ومدير الدعوة بولاية النيل الأبيض.ومن المقرر أن يقيم الوفد، عددًا من الفعاليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع القيادات الدينية والمسؤولين في تلك الولايات، يذكر أن وزيري الشؤون الدينية والأوقاف في مصر والسودان توافقا في وقتٍ سابق على تبادل الزيارات في مجال الأئمة والوعاظ، والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الدعوة ونشر الثقافة الإسلامية.